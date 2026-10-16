Bakan Yardımcısı Ekinci, Ermenistan resepsiyonunda normalleşme mesajı verdi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, İstanbul'da katıldığı Ermenistan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle samimiyet ve kararlılıkla yürüttüklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Ekinci, Ermenistan Bağımsızlık Günü vesilesiyle 14 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen resepsiyona katılarak hitapta bulundu.

Ermenistan'ın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe, Ekinci'nin yanı sıra Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Dr. Mehmet Mustafa Göksu, KEİ Genel Sekreteri Lazar Comanescu, Ermenistan'ın KEİ nezdindeki Daimi Temsilcisi Nairi Petrossian, Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak Maşalyan, bazı ülkelerin başkonsolosları, başkonsolosluk temsilcileri, düşünce kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Türkiye ve Ermenistan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Bakan Yardımcısı Ekinci, Ermenistan'ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle davetlilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine değinen Ekinci, "Bu resepsiyon normalleşme sürecimizin önemli bir yansımasını teşkil ediyor." dedi.

Ekinci, "Bu normalleşme sürecini, karşılıklı olarak en üst düzeyde samimiyet ve kararlılıkla, tam normalleşmeye ulaşma nihai hedefi doğrultusunda yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

Son dönemde iki ülke arasında üst düzey ziyaretlerin arttığına dikkati çeken Ekinci, "Bu bağlamda, ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerde son dönemde görülen artışın ikili diyaloğumuzun güçlenmesine ve karşılıklı anlayışın gelişmesine önemli katkı sağlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ekinci, Türkiye ve Ermenistan arasında ulaştırma, enerji, kültür ve doğrudan ticaretin yeniden başlaması yönünde çok sayıda somut adım atıldığını kaydederek, "Bütün bu ileriye dönük adımlar, bölgemizin geleceğine büyük umut ve iyimserlikle bakmamız için güçlü nedenler sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve normalleşme süreçlerini desteklediğini vurgulayan Ekinci, "Bu akşam bir kez daha vurgulamak isterim ki bu süreçlere samimi ve sarsılmaz desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." dedi.

KEİ'nin bölgesel işbirliği açısından önemine dikkati çeken Ekinci, Türkiye'nin örgütün İstanbul'daki daimi uluslararası sekretaryasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Ekinci, KEİ kurulduğunda vizyonlarının ortak refaha dayalı bir alan oluşturmak olduğunu, kapsayıcı bir yaklaşım benimsediklerini ve Karadeniz bölgesindeki tüm ülkeleri bu sürece dahil ettiklerini aktararak, "Bugün KEİ'ye ilişkin vizyonumuz değişmemiştir. Onu diyalog, bölgesel kalkınma, bağlantısallık ve karşılıklı güven için hayati bir araç olarak görüyoruz." diye konuştu.

Ermenistan'ın Erivan'da COP17 Biyolojik Çeşitlilik Konferansına, Türkiye'nin ise Antalya'da COP31 İklim Değişikliği Konferansına ev sahipliği yapacağını hatırlatan Ekinci, iki ülke arasında çevre diplomasisi alanında verimli bir işbirliği oluşmasını temenni ettiklerini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve heyetini 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesinde ağırlamayı beklediklerini ifade ederek, Ermenistan'a COP17 dönem başkanlığında başarılar diledi.

Konuşmasının sonunda Ermenistan'ın KEİ nezdindeki Daimi Temsilcisi Petrossian'a, KEİ bünyesindeki çalışmaları ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkıları dolayısıyla teşekkür eden Ekinci, Ermenistan halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA