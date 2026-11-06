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Bakan Yardımcısı Boyraz, UFEST için geldiği Kastamonu'da Vali Dallı'yı ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, UFEST Gençlik Festivali için geldiği Kastamonu'da Vali Meftun Dallı'yı ziyaret etti. Boyraz ziyarette Bakanlığın kentteki yatırım ve çalışmalarını değerlendirdi, Dallı da Boyraz'a hediye takdim etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek UFEST Gençlik Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Boyraz, Valilik ziyaretinde Bakanlığın Kastamonu'daki yatırım ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Boyraz'a hediye takdim etti.

Ziyarette AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da yer aldı.

Kaynak: AA
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