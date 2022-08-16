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Bakan Yanık: "Faaliyet alanımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi Katılımcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi

Katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile Fotoğrafları Sergisi"ne iştirak etti. (1)

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Derya Yanık Güncel Haberler

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