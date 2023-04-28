Bakan Varank söz verdi, Togg gelin arabası oldu

BURSA'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Gemlik'te bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir'e Togg'u gelin arabası yapacağı sözü yerine getirildi.

BURSA'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Gemlik'te bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir'e Togg'u gelin arabası yapacağı sözü yerine getirildi. Düğün günü geldiğinde Habibe Fatma-Hüseyin Özdemir çifti için tahsis edilen Togg, çiçek ve kurdelelerle süslenirken, aracı ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir'in ricasını kırmayarak düğünü için Togg'u gelin arabası yapacağı sözünü verdi. Düğün günü geldiğinde Bursa'da bir çiçekçiye getirilen Togg, çiçek ve kurdele ile süslendi. Çifte ikinci sürprizi ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Direksiyonun başına geçen Başkan Aktaş'ın kullandığı Togg ile konvoy eşliğinde Habibe Fatsa Özdemir'in Gemlik'teki evine giden damat Hüseyin Özdemir, hayat arkadaşını baba ocağından çıkardı. Evden alkışlar ve çiçeklerle uğurlanan Özdemir çifti, yine Başkan Aktaş'ın kullandığı Togg ile düğün salonuna hareket etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile görüntülü konuşma yaparak, genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Genç çif yapılan nikahla dünya evine girdi.