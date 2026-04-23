Bakan Uraloğlu: Tiyatro Treni, 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'nin 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni'nin 4 Mayıs tarihinde Ankara'dan yola çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, "4-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon 16 gün sürecek. 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek" dedi.

'4 BİN 160 KİLOMETRELİK BİR MESAFE KATEDECEK'

Tiyatro oyunlarının öğlen çocuklara akşam ise yetişkinlere yönelik olacağını belirten Uraloğlu, trenin güzergahı hakkında, "Trenimiz, Ankara-Karabük-Zonguldak-Çankırı-Yerköy-Hekimhan-Muş-Tatvan-Van-Palu-Gölbaşı-Pazarcık-İskenderun olmak üzere gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik bir mesafe katedecek" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca trende 1 dizel lokomotif, 1 jeneratör, 3 yataklı vagon, 1 yemekli vagon, 1 tiyatro vagonu ve 1 yük vagonu bulunacağını kaydetti. Uraloğlu, 2025 yılında Ankara Gar'da yapılan törenle ilk seferine başlayan organizasyonun 11 gün sürdüğünü belirterek, "Trenimiz geçen yıl ile 12 merkezde 22 tiyatro oyunu sergiledi ve 4 bin 423 kilometre yol katederek sanatseverler ile buluştu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı