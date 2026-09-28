Bakan Tekin, Osmaniye'de saldırı sonucu ölen öğretmen için taziye mesajı yayımladı

BAKAN TEKİN'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen Mehmet Bilgili için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Tekin, " Osmaniye'de bir okulumuzun bahçesinde psikolojik problemleri bulunan yakını tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmenimiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesinin ve eğitim camiamızın acısını yürekten paylaşıyor, öğretmenimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının şüphelisi, etkisiz hale getirilip yakalanmıştır. Adli süreç ilgili makamlarca titizlikle yürütülmektedir. Bir bakan yardımcımız süreci yerinde takip etmek üzere Osmaniye'ye intikal etmiş olup; Bakanlığımızca da iki müfettişimiz ve iki genel müdürümüz derhal görevlendirilmiştir. Elim hadise ile ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürüyor, Osmaniye'de yaşanan saldırının bütün yönleriyle aydınlatılmasını hassasiyetle takip ediyoruz. Öğretmenimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı