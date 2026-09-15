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Bakan Tekin: "(Adrese dayalı kayıt sistemi) Herkes kendi adres bölgesindeki okula kayıt yaptıracak, onun dışındaki yerlere kaydı sınırlandırdık. Sahadan pozitif bir dönüş var"

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Bakan Tekin: "(Adrese dayalı kayıt sistemi) Herkes kendi adres bölgesindeki okula kayıt yaptıracak, onun dışındaki yerlere kaydı sınırlandırdık.

Bakan Tekin: "(Adrese dayalı kayıt sistemi) Herkes kendi adres bölgesindeki okula kayıt yaptıracak, onun dışındaki yerlere kaydı sınırlandırdık. Sahadan pozitif bir dönüş var"

Kaynak: AA
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