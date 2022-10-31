Bakan Soylu'ya hakaret eden polis memuru tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli bir polis memuru, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru L.A.'nın, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlendi.
KAMU GÖREVLİSİNE HAKARETTEN TUTUKLANDI
Paylaşımının ardından harekete geçen polis, L.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A., sulh ceza hakimliğince 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel