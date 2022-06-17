Bakan Soylu: "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. (4) "2020 yılından itibaren Yunanistan tarafından geri itme denilen zulme maruz kalan tam 33 bin 745 kişiyi de Sahil Güvenlik teşkilatımız ölümden ve o zulmün ortasından kurtarmış olduk. Size minnettarız" "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır" AA / Emir Sultan Demirci - Güncel Süleyman Soylu Yunanistan Güncel Haberler

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