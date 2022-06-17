Bakan Soylu: "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır"
AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
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"2020 yılından itibaren Yunanistan tarafından geri itme denilen zulme maruz kalan tam 33 bin 745 kişiyi de Sahil Güvenlik teşkilatımız ölümden ve o zulmün ortasından kurtarmış olduk. Size minnettarız"
"Sahil Güvenlik Komutanlığımız, insanlık ve iyilik ödüllerine layıktır"
AA / Emir Sultan Demirci - Güncel