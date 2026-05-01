Bakan Şimşek: "Yüksek Katma Değerli Hizmet İhracatındaki Konumumuzu Güçlendireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet ihracatı desteklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefi doğrultusunda döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemeye devam ediyoruz. Hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara ulaşarak bu alandaki potansiyelimizi açıkça ortaya koymaktadır. Birçok hizmetlerde kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla, vergi indirimini yüzde 100'e çıkararak yüksek katma değerli hizmet ihracatındaki küresel konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: ANKA