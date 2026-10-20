Bakan Rubio, silah kontrolü görüşülecek olası ABD-Çin-Rusya zirvesini olumlu buldu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, Çin ve Rusya'nın silah kontrolü gibi konuları tartışacağı olası bir üçlü görüşmenin "dünya için çok olumlu bir şey" olacağını belirtti.

Asya'daki temaslarına devam eden Rubio, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Hindistan'a ulaştı.

Bakan Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Mumbai kentinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmede enerji güvenliği ve savunma işbirliği konularını ele aldıklarını kaydeden Rubio, ABD ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklığı ilerletmenin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Rubio, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan ile "çok çok yakın" ilişkileri olduğunu ve iki ülke arasında imzalanacak ticaret anlaşmasının şekillenmesi konusunda "iyimser" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ve Rusya liderleriyle üçlü bir görüşmenin yapılması konusunda istekli olduğunu belirten Rubio, silah kontrolü gibi konuların tartışılacağı olası bir görüşmenin "dünya için çok olumlu bir şey" olacağını söyledi.

Rubio, "Dünyadaki en güçlü nükleer cephaneliklere sahip ülkelerin liderleri birbiriyle en azından irtibatta olduğu zaman dünyanın daha güvenli bir yer olacağını düşünüyorum." dedi.

Kiev hükümetiyle bağlantılı birinin, ABD'nin istihbarat paylaşmaması nedeniyle Ukraynalıların öldüğünü söylediğini aktaran Rubio, bunun "kesinlikle doğru olmadığını" savundu.

Rubio, "Bence çıkarmanız gereken en önemli sonuç, Ukrayna'ya zarar vermek için kasıtlı bir siyasi talimat verilmediğidir." diye konuştu.

Hindistan'daki firmaların, Venezuela'da çıkarılan ham petrolü rafine etme kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Rubio, yarın bir şirketle bu konuda görüşmeler yapacağını dile getirdi.

Rubio, X'teki bir diğer paylaşımında da Jaishankar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile enerji güvenliği ve ekonomik konular üzerine ayrıca üçlü bir görüşme yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA