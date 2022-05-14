Bakan Özer: &quot;(Pandemi dönemi) Bu ülkeye ne yaptım diye baksam söyleyeceğim şey; okulları açık tuttum ben&quot; - Haberler

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Bakan Özer: "(Pandemi dönemi) Bu ülkeye ne yaptım diye baksam söyleyeceğim şey; okulları açık tuttum ben"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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TED Ankara kolejindeki "5. Uluslararası Eğitim Forumu: Dijital Obezite" programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TED Ankara Koleji İncek Yerleşkesi'nde düzenlenen, "5. Uluslararası Eğitim Forumu: Dijital Obezite" programına katıldı.

TED Ankara kolejindeki "5. Uluslararası Eğitim Forumu: Dijital Obezite" programı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TED Ankara Koleji İncek Yerleşkesi'nde düzenlenen, "5. Uluslararası Eğitim Forumu: Dijital Obezite" programına katıldı. (2)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

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