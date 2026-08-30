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Bakan Memişoğlu'ndan gemi kazası taziyesi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve arama kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını temenni etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Devam eden arama kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyor, kazadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
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