Son dakika haber: Bakan Kurum: "Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi" töreninde konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi" töreninde konuştu. (3)