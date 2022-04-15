Son dakika haber: Bakan Kurum: "Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık" - Haberler

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Son dakika haber: Bakan Kurum: "Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık"

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi" töreninde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'ın Tuşba ilçesinde "Toplu Açılış ve Edremit Millet Bahçesi Fidan Dikimi" töreninde konuştu. (3)

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

Son dakika haber: Bakan Kurum: Toplam yatırım değeri 4 milyar lirayı bulan, tam 24 bin 71 konutu, vatandaşlarımıza kazandırdık

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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