Bakan Kurum, Rize'deki kentsel dönüşümü değerlendirdi Açıklaması - Haberler

RİZE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de devam eden çalışmalara ilişkin, " Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. İnşaatlarımız isteğimiz seviyede, ölçüde gidiyor. Yapım süreci kaliteli bir şekilde TOKİ Başkanlığımız eliyle yürütülüyor." dedi.

Kurum, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı sebebiyle geldiği Rize'de yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Çarşı Mahallesi Belediye Blokları kentsel dönüşüm alanını gezen Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum, burada gazetecilere, Rize'nin çehresini değiştirecek ve riskli binaları bertaraf edecek bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüldüğünü, alanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Şehir merkezinde 404 ofis ve 215 dükkanın olduğu 25 bin metrekare alanda inşa edilen projede kaba inşaatın yüzde 65 seviyelerine geldiğini, diğer imalatın başladığını belirten Kurum, "Daha önce bu alan, dolgu zemin üzerine inşa yapılmış hem deprem riski hem yıkılma riski olan bir alandı. Vatandaşımızla görüştük. Onlarla istişare halinde, onları mağdur etmeyecek bir süreçte burada tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. İnşaatlarımız isteğimiz seviyede, ölçüde gidiyor. Yapım süreci kaliteli bir şekilde TOKİ Başkanlığımız eliyle yürütülüyor." diye konuştu.

Rize Belediyesi ile Atatürk Caddesi'nde sokak cephe yenileme projesi yürüttüklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Meydanımızı, Atatürk Caddemizi, Çarşı Mahallemizi tamamladığımızda şehrin içinde binalarımızın deprem riskinin bertaraf edildiği ve burada 7 gün 24 saat yaşayan bir çarşı merkezi inşasını tamamlamış olacağız. Burada gençlerimiz iki bina arasında 25-30 metreye varan mesafelerde bu sokakta gezecekler, eğlenecekler, yemek yiyecekler, alışveriş yapacaklar, kahvelerde sohbet edecekler ve tüm Rize'nin kalbi inşallah Çarşı Merkezi'nde atmaya devam edecek. Atatürk Caddesi'nde yapacağımız sokak sağlıklaştırma ile de aslında şehrin içinde bir nakış işler gibi bizim tarihimizi, kültürümüzü öne çıkaracak bir planlamayı yürütüyoruz."

Kurum, meydanın hemen arkasında bulunan metruk yapıların kamulaştırma süreçlerini yaptıklarını, Kültür Sokağı'ndaki binaların restorasyonunu da aslına uygun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Rize ile sahili birleştirecek alanda 400 dönümlük dolgu imalatının bittiğine, buradaki millet bahçesi projesinin ihalesinin temmuz ayında TOKİ Başkanlığı tarafından yapılacağına işaret eden Kurum, "Millet bahçemizin içinde kıraathanemiz, kütüphanemiz olacak. Tüm Rize'ye, tüm bölgeye hizmet edecek Selattin Cami ile birlikte millet bahçemizi Rize'mize kazandırmış olacağız." dedi.

Kurum, Güneysu ve İyidere'de yapımı devam eden millet bahçelerine ilişkin, "Güneysu'da ve İyidere'de millet bahçelerimiz var. Güneysu Millet Bahçemiz 42 bin metrekarelik alanda camisiyle kıraathanesiyle bitme aşamasına geldi. İyidere Millet Bahçemizin de ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız. Belediyemizle vekillerimizle birlikte vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rize'deki konut çalışmaları

Geçen yıl temmuz ayında yaşanan sel felaketinde Rize'de olduklarını anımsatan Kurum, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Orada söz verdiğimiz konutlarımızı, çay alım merkezlerini, deposuyla ahırıyla köy eviyle vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını tespit ettik ve inşaatlarımızı TOKİ Başkanlığımız eliyle hızlı bir şekilde yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekliyle de onlara da konutlarımızı teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, konut çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, " Rize'de alt gelir grubu vatandaşların ev alabilmelerini temin etmek amacıyla 2015 konutumuzun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.

Yağlıtaş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında 465 konut üretildiğini, yıl sonunda tamamlanacağını anlatan Kurum, bunların bir kısmının selden zarar gören vatandaşlara verileceğini dile getirdi.

Rize'de Pisa Kulesi olarak adlandırılan, yan yatmış binaların gündem olduğunu belirten Kurum, "Sadece Rize değil tüm Türkiye'de gündem olmuş, dolgu zemin üzerine yapılmış binanın yattığı artık görsel olarak vatandaşlarımızca izlenen Deniz Sitesi'nde ve Taşlıdere Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirdik ve hem Deniz Sitesi'nde hem de Taşlıdere Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarında toplamda 240 konut inşası fiilen başladı. Orada da amacımız 2023 yılında vatandaşlarımıza buraları teslim etmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Rize merkezindeki sanayi sitesinin taşınması ile ilgili süreçte, kamulaştırma yaptıkları alanda esnafla görüştüklerini kaydederek, "Burada da esnafımızın talepleri doğrultusunda iki kez ihale yapmıştık. Yeniden ihaleyi TOKİ Başkanlığımız yapacak ve oradaki vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde Yeni Sanayi Sitesi'ne taşınma sürecini yürütüyor olacağız." diye konuştu.

Ayder'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları

Tabiatı koruyacak doğa koruma projeleri yaptıklarını ifade eden Kurum, Ayder Yaylası'nda yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ayder'de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. İnşallah yıl sonu itibarıyla ilk etaptaki 52 odalı apartımız, yine oradaki 60 odalı otel ünitemiz altındaki termal tesisleriyle birlikte girişteki yaklaşık 2 bin araçlık otoparkımız da yıl sonu itibarıyla tamamlanacak. Yine orada bir başka rezerv alan belirledik. Yaklaşık 15 bin dönümlük alanda da vatandaşlarımıza rezerv apartlar, konutlar yapacağız ki Ayder'in tarihine, kültürüne yakışacak güzellikte bir turizm merkezi olması için bu çalışmayı yapıyoruz. Altyapıyı tamamen yeniledik. Bu çerçevede Rize'de hem merkezde hem tüm ilçelerde çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz."

Kurum, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışıyla Rize'nin farklı bir noktaya taşındığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Havalimanının açılmasıyla Rize'miz tarihi, doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi olacak. Bir taraftan hayvancılığın geliştiği, çayın üretildiği, tarımın, turizmin, istihdamın öne çıkarıldığı bir şehrimiz olmaya devam edecek. Rize'ye gelen vatandaşımız havalimanına indiğinde bir gün Rize merkezde, çarşı merkezindeki bu alanlarda dinlenecek, yemeğini yiyecek, Atatürk Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırmasıyla meydanıyla o meydandaki kültür sokağıyla birleştireceğimiz binalarıyla bu alanda gezecek. Diğer taraftan bir gün Ayder'e gidecek, Ayder'de vakit geçirecek. Sahildeki millet bahçesinde vakit geçirecek ve hafta sonu geldiğinde dolu dolu bir Rize tatili yapacak ve burada da esnafımız, vatandaşımız mutlu olacak."

Bakan Murat Kurum, açıklamasının ardından Atatürk Caddesi'nde devam eden cephe yenileme çalışmalarını inceledi.