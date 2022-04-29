BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris'teki incelemelerinin ardından, Ula İlçe Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. Ula Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Kurum, "Cennet vatanımızın cennet köşesinde, Muğla'mızdayız. Bir mübarek ramazan sofrasında daha siz değerli kardeşlerimizle birlikteyiz. Muğla'da olmak, o dev alevler arasında birbirine sarılmış kardeşler olarak yeniden buluşmak bizlere apayrı bir duygu veriyor. O günlerde, yangının külleri arasındaydık, yüzümüzde yangının isleri ve korkusu vardı. Muğla'nın yaralarını sarıyoruz. Acıyı, mutluluğu paylaşan kardeşler olarak bugün de yine birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan, yeniden kucaklaşmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

'MUĞLALI KARDEŞLERİMİZİN YÜREKLERİ ADETA YANGIN YERİ OLMUŞTU'

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "Muğla ve Antalya'da ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı; içimiz yandı. Kara dumanlar mavi göğü esir almış, tüm canlıları bitap bırakmıştı. Muğlalı kardeşlerimizin yürekleri adeta yangın yeri olmuştu. Millet olma şuuru ile her zaman olduğu gibi Muğlalı kardeşlerimizi alev perdelerinin sardığı o günlerde yalnız bırakmadık. Yangın esnasında Muğla'ya akın eden itfaiye erlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, AFAD'ımız ve vatandaşlarımızla birlikte canla başla seferber olduk. Yangına körükle gidenlerin, kara propaganda yapanların aksine; durmaksızın yangının üzerine yürüdük. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Giresun ve Artvin'de; deprem ve sellerde olduğu gibi Muğla yangınlarında da afetzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını ivedi bir biçimde karşıladık."

'110 KONUT VE 130 AHIRIN YAPIMINA DEVAM EDİYORUZ'

Muğla bölgesinde yangında zarar gören 110 konut ve 130 ahırın yapımına devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Ateş düştüğü yeri yakar' demedik. Yüreği saran bu kora su serpecek çalışmaların, projelerin hazırlığına koyulduk. Evi, yuvası yanan kardeşlerimize 'Daha güzellerini yapacağız' dedik; söz verdik. Sözümüzü tuttuk. Milletimizin üzüntüsünden fitne üretenlerin, HelpTurkey garabetine imza atanların aksine, milletimizin yanında dimdik durduk, yavrularımıza hizmet ettik. Yangının izlerini silmek için Bodrum, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçeleri ve mahallelerinde 110 konut ve 130 ahırın yapımına devam ediyoruz. Konutlarımızı söz verdiğimiz üzere bir yıldan daha kısa sürede teslim edeceğiz. Şimdiden teslim ettiğimiz ve edeceğimiz konutlarımız hayırlı, uğurlu olsun" dedi.Bakan Kurum, Muğla'nın milli kalkınma seferberliğinin itici gücü ve dinamosu olduğunu belirterek, "Tarım, turizm, arıcılık, ormancılık faaliyetlerindeki etkin konumuyla da iklim dostu öncü şehirlerimiz arasında, yeşil kalkınmanın en önemli temsilcisi. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretiyor, birçok alanda yeni yatırımlara imza atıyoruz. Şehrimizde bugüne kadar TOKİ eliyle toplam yatırım değeri 4.2 milyar lira olan 3 bin 355 konut ile onlarca sosyal donatının yapımını tamamladık. 317 milyon liralık 110 konut ile 130 ahır, DSİ Sulama Projesi, Tapu ve Kadastro Hizmet Binası'nın yapımına devam ediyoruz. 150 bin sosyal konut projemizle Kavaklıdere, Fethiye, Köyceğiz, Merkez, Milas ve Seydikemer'de 1980 konut üretiyoruz. Yine kentsel dönüşüm projemiz kapsamında Menteşe ilçesinde Ata Küçük Sanayi Sitesi'ni de şehrin dışına taşıyoruz. Muğlalı esnaf kardeşlerimiz için 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda toplam 1550 yeni dükkan yapıyoruz. Yeni sanayi sitemizin içerisinde okuldan restoranlara, spor alanlarından otele kadar her türlü imkan yer alacak. Muğla'da toplam büyüklüğü 935 bin metrekare olan 5 millet bahçesi projemizi TOKİ eliyle yürütüyoruz. Yatağan'da çalışmalarımız devam ediyor. Seydikemer, Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz millet bahçelerimizi de çok yakında fidanları ile buluşturuyoruz" diye konuştu.

'TOKİ'YE İFTİRA ATIYOR'

Sahada genel müdürlükler, İller Bankası ve TOKİ ile milletin yaralarını sarmanın derdine düştüklerini dile getiren Kurum, "7/24 çalışarak onlara yeni yuva yaparken, birileri de bu memleketin en büyük sosyal devlet uygulamasına dönüşen TOKİ'ye dair akla, izana ve ahlaka sığmayan bir tavırla iftira atmanın derdine düşüyor. CHP zihniyeti 'Muğla'da yangınlar devam ederken proje açıkladınız, aceleniz ne?' diyerek bizim hızımızı, vatandaşın yaralarını hızlıca sarmamızı akla hayale gelmeyecek bir şekilde eleştirirken; bugün de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı kalkmış, TOKİ'ye iftiralar atıyor, on binlerce çalışanımızın hakkına giriyor. Ne diyor; TOKİ sosyal devlet amacına uygun hareket etmiyormuş. Biz de kendisine diyoruz ki; 1984 ve 2002 yılları arasında TOKİ birilerinin elindeydi. Bu ülkede 19 yılda sadece 43 bin konut yapılabildi. 2002 yılında görevi biz devraldık ve at sahibine göre kişnemeye başladı. Sayın genel başkana sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o günden bugüne tam 1 milyon 100 bin konut ürettik" dedi.Bakan Kurum, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve çocuklara hediye dağıttı. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, daha sonra Ula Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Kurum'un, Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geleceği öğrenildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel