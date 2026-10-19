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Bakan Kurum, Kazakistanlı mevkidaşı Kuantyrov ile COP31 sürecini değerlendirdi

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Bakan Kurum, Kazakistanlı mevkidaşı Kuantyrov ile COP31 sürecini değerlendirdi
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Bakan Murat Kurum, Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantyrov ile Bakanlıkta görüştü. Görüşmede COP31 süreci ve iş birliği alanları değerlendirildi; Kurum, ortak tarih ve kardeşlik bağlarından aldıkları güçle iş birliğini büyüteceklerini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alibek Kuantyrov ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Alibek Kuantyrov ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. COP31 sürecimizi ve iş birliği alanlarımızı değerlendirdik. Ortak tarihimizden ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle ülkelerimiz arasındaki iş birliğini her alanda büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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