Bakan Kurum'dan 'Adana'da tehlikeli atık' açıklaması: Bölgeyi taradık, döküm yok

ADANA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'daki 'tehlikeli atık' iddialarına ilişkin 7 denetim ekibi tarafından bütün bölgenin tarandığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı (EPOC) için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Bakan Murat Kurum, İngiltere'den getirilen tehlikeli atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bölgede ortaya çıktığı yönünde önce sosyal medyada ardından basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Kurum, Türkiye'nin tehlikeli ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ithalatına kesinlikle müsaade etmediklerini belirterek, Adana ile ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin 7 ekibin sahada tarama yaptığını ve herhangi bir döküm tespit edilmediğini kaydetti.

"Daha önce de Adana ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Tehlikeli atıkların yakıldığı ve toprağın zarar gördüğü iddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri aldık, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratacak hiçbir parametre tespit edilmedi. Ülkemize, çevremize, doğamıza ilişkin konularda çok hassas davranıyoruz. Bırakın zarar verilmesine izin vermeyi, attığımız adımlarla gelecek nesillere daha iyi bir çevre ve tertemiz bir doğa bırakacak çalışmaları kararlı bir şekilde yürütüyoruz, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz."