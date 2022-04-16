Bakan Kurum: "Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı.

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Bakan Kurum: "Biz 2023 seçimini de 2024 seçimini de yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız"

Bakan Kurum: "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız"