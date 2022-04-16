Bakan Kurum: "Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız" - Haberler

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Bakan Kurum: "Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız"

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Teşkilatının iftar programına katıldı.

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Bakan Kurum: "Biz 2023 seçimini de 2024 seçimini de yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız"

Bakan Kurum: "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha rekor bir oyla seçerek Türkiye'yi küresel aktör, bölgesel bir süper güç yapacağız"

Bakan Kurum: Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız

Bakan Kurum: Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız

Bakan Kurum: Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız

Bakan Kurum: Yeni zaferleri de yeni destanları da sizlerle birlikte yazacağız

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

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