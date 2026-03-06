Bakan Kurum: 500 bin konut için çalışacağız, başaracağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dün deprem bölgesindeki 455 bin konuta hep birlikte inandık, çalıştık ve başardık. Bugün de 500 bin konut için çalışacağız, başaracağız" dedi.

Bakan Murat Kurum, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 'Ev Sahibi Türkiye' Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kurum, Hataylılara, "Afet konutlarımızı bitirdik, sosyal konutlarımızla da hak sahibi olmayan vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz" diye söz verdiklerini belirtti. Kurum, "Birkaç ay önce verdiğimiz bu sözü tutmanın huzuruyla, bizi Hataylılara mahcup etmeyen yüce Allah'a şükrediyoruz. Hatay'ımızda teslim ettiğimiz afet konutlarının ardından şimdi de Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'yle Hataylı kardeşlerimize yeni yuva heyecanı yaşatıyoruz" dedi.

Zor günlerin aşıldığını anlatan Kurum, "Elbette buralara kolay gelinmedi. Çünkü sizinle kardeşlik hikayemizin en güçlü şekilde başladığı o günler, çok zor günlerdi. Zira, asrın felaketi, bir devlet büyüklüğündeki alanda gerçekleşerek, yuvalarımızdan altyapıya, ulaşımdan enerji hatlarına kadar 11 ilimize tarihte görülmemiş bir maddi ve manevi yıkım getirdi. Ancak biz o ağır hasarı onarmak, depremin açtığı ağır yarayı sarmak için; bu toprakların evlatları olarak birbirimize kenetlendik. Ellerimizi yarınlarımız için birleştirdik ve tarih önünde bir söz verdik; sabırla, gayretle ve omuz omuza mücadele ettik. Depremin ilk anından itibaren gece gündüz demeden sahada olduk. Yuvalarımızı inşa ederken, içinde huzurla yaşanacak mahalleler, çocuk parkları ve sosyal alanlar da inşa ettik. 455 bin konutumuzu tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin şerefine eriştik" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİ

Bu başarının, tarihte hiçbir coğrafyaya nasip olmayacak bir duruşla gerçekleşen tam bir devlet-millet destanı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Tarihin her açıdan kırılma noktasında olduğu bir dönemde yaşadığımız felaketin altından bizi kaldıran güç; Türk milletinin emsalsiz kardeşliğidir, Hataylıların eşsiz duruşudur ve en önemlisi de hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin milletine olan sevdasıdır. Şimdi hep beraber, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Ev Sahibi Türkiye Projesi'nin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye genelinde 81 ilde planladığımız 500 bin Sosyal Konut Projesiyle; her bir vatandaşımızın güvenli, modern ve depreme dayanıklı yuvalarda yaşama hakkını hep birlikte güvence altına alıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızdan, başımızın tacı gazilerimizden, gençlerimize, emeklilerimizden şehit ailelerimize kadar hiç kimseyi geride bırakmayan, herkesin, her kesimin elinden tutan bu proje, bizim bu millete olan sevdamızın sözüdür, nişanesidir" diye konuştu.

HATAY'A 13 BİN 289 SOSYAL KONUT İNŞA EDİLİYOR

Proje kapsamında deprem bölgesi Hatay'a daha fazla kontenjan ayrıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Bu kapsamda Hatay'da da 13 bin 289 sosyal konut projesinin inşasını gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi yaparken de hem merkezde hem de vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda ilçelerimizde talebimizin dikkatine alarak yapıyoruz. Merkezde 6 bin 800, Altınözü'nde 500, Arsuz'da 200, Belen'de 300, Dörtyol'da 270, Erzin'de 50, Hassa'da bin 500, İskenderun'da bin 354, Kırıkhan'da 600, Kumlu'da 70, Payas'ta 95, Reyhanlı'da 750, Samandağ'da 500 ve Yayladağı'nda 300 olmak üzere 13 bin 289 konutumuzun kura çekimini bugün yapıyoruz. İnşa edeceğimiz tüm bu yeni yuvaları, modern ve sağlam mimariyle, parkları, bahçeleri, sosyal donatılarıyla, size en güzel hizmeti verecek şekilde yapacağız, umuyoruz ki, Hataylıların hayır duasını alacağız, 500 bin ailemizin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

'2 YILDA 455 BİN KONUT BİTİYOR, 81 İLDE 500 BİN KONUT ÜRETİLİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Kurum şunları dedi:

"Şükran duygularımızı sunuyoruz; çünkü bugün, Türkiye'nin sözü tüm dünyada dikkate alınıyorsa; bütün küresel belirsizliklere rağmen Türkiye halen en güvenli limansa, deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konut bitiyor ve hemen sonrasında da 81 ilde 500 bin konut üretecek Yüzyılın Konut Projesi başlıyorsa; bunun arkasındaki güç; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte coğrafyamızı görüyorsunuz. Türkiye bugün masada da sahada da söz sahibi olan bir devlettir. Türkiye, kim ne derse desin bölgesinde düzen kuran, kendi kararlarını net bir şekilde ortaya koyan, milletinin menfaatini her şeyin üzerinde tutan ve mazlumun yanında duran bir güçtür. Bizim için Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde 86 milyonun birliği ve beraberliği her şeyin üzerindedir. Biz, dili, dini, mezhebi, kökeni ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan herkesin aynı kaderin, aynı geleceğin parçası olduğuna yürekten inanıyoruz. İç siyasette de dış politikada da zorlu süreçlerin üstesinden geldik ve hamdolsun gelmeye de devam ediyoruz. Türkiye olarak; bölgemizde ve dünyada hiçbir zaman kavganın, kanın ve acının tarafında değil, daima sulhun, istikrarın ve huzurun tarafındayız."

'MİLLETİMİZ KAZANACAK, TÜRKİYE KAZANACAK'

Bölgede dökülen kanın durması, kardeşliğin yeniden hayat bulması, bütün İslam aleminin daha aydınlık, daha güçlü yarınlara uyanması için hep birlikte dua edip, gayret gösterdiklerine vurgu yapan Kurum, "Buradan da milletimize söz veriyoruz ki; daha çok çalışacağız, milletimizin yarınları için daha çok alın teri dökeceğiz, annelerimizin duası için daha çok çabalayacağız, gece gündüz demeden hep birlikte Hatay için, 11 ilimiz için, 86 milyon kardeşimiz için koşmaya devam edeceğiz. Dün deprem bölgesindeki 455 bin konuta hep birlikte inandık, çalıştık ve başardık. Bugün de 500 bin konut için çalışacağız, başaracağız. Başaracağız, çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde; laf değil iş var, sorun değil çözüm var, sen-ben yok, biz var, hepimiz var. Allah'ın izniyle; 500 bin sosyal konutumuz bitecek, burada hiçbir kardeşimizin hayalleri ertelenmeyecek, gelecek beklentileri bekletilmeyecek, işin sonunda da bu güzel Hataylı kardeşlerim, milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sosyal konutlar için kura çekimi yapıldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı