Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor Güncel Haberler SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin tetanos riskine karşı aşılandığını duyurdu. SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin tetanos riskine karşı aşılandığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar" dedi. Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fahrettin Koca Twitter Güncel Haberler

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