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Bakan Kirişci: Oğlak tiftik desteğimizi 70 TL olarak ilan ediyorum (2)

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ulu - Güncel
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Bakan Kirişci: Oğlak tiftik desteğimizi 70 TL olarak ilan ediyorum (2)

TBMM KUPASI KOŞUSU'NU İZLEDİTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Jokey Kulübü 60'ıncı TBMM Kupası Koşusu'nu izledi.

ANKARA (DHA) - Tbmm KUPASI KOŞUSU'NU İZLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Jokey Kulübü 60'ıncı TBMM Kupası Koşusu'nu izledi. TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve bazı milletvekilleri de izleyiciler arasında yer aldı. Koşuyu Faik Sedat Dağyudan'ın sahibi olduğu 12 numaralı 'Sert Berk', jokeyi Mehmet Akyavuz ile kazandı. Bakan Kirişci, atın sahibi Dağyudan'a kupasını verdi. Erkan Haberal, antrenör Mehmet Korkmaz'ın plaketini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ise kazanan atın jokeyi Mehmet Akyavuz'un plaketini verdi.

Kaan ULU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Güncel

Türkiye Jokey Kulübü, Bekir Pakdemirli, Ankara, TBMM, Güncel, Haberler

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