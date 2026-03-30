Bakan Kacır: Kaynaklara sahip çıkmak ve sorumluluk almak hepimizin görevi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin "Daha yaşanabilir ve adil bir dünya için israfı azaltmak, kaynaklara sahip çıkmak ve sorumluluk almak hepimizin ortak görevi" dedi.

Bakan Kacır, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Kacır, 'Sıfır Atık' yaklaşımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirildiğini belirterek, "Bu yıl 'Gıda İsrafı' temasıyla anılan bu özel gün, çoğu zaman fark etmediğimiz büyük bir kayba dikkat çekiyor. Her yıl dünyada milyarlarca ton gıda tüketilmeden, toprağın verimi, suyun değeri ve emeğin karşılığıyla birlikte kayboluyor. Gıda israfı geleceğimizi tehdit ediyor, vicdanlarımızı yaralıyor. Bu gidişata hep birlikte 'dur' demeliyiz. Daha yaşanabilir ve adil bir dünya için israfı azaltmak, kaynaklara sahip çıkmak ve sorumluluk almak hepimizin ortak görevi" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK VE SIFIR ATIK VAKFI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında, 7 Mart'ta Sıfır Atık bilincinin yaygınlaştırılması ve sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Kacır, imza töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm ilgili kurumlarımızla birlikte Türkiye'de özellikle sanayinin yeşil dönüşüme odaklı çalışmalarını himaye etmeye, bu alanı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Hem sanayi sektörlerinde karbon emisyonlu azaltıcı yatırımların hızlanması hem döngüsel ekonomiye ilişkin inisiyatiflerin güçlenmesi için büyük bir gayret içindeyiz" dedi.

Sıfır Atık Vakfı'nın hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde bu alanda liderlik eden çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Bakan Kacır, vakfın Türkiye'ye COP31 Zirvesi'nin gelmesine öncülük eden çok güçlü bir inisiyatif olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler gündemine taşıdığı ve küresel düzeyde temel bir yaklaşıma dönüşmesine vesile olduğu Sıfır Atık yaklaşımının, Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline geldiğini belirtti.

