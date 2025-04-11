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Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: SMA tedavisinde kullanılan ilaç SGK geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: SMA tedavisinde kullanılan ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SMA tedavisinde kullanılan bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan açıklamasında, "Hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SMA tedavisinde kullanılan bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz" dedi.

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Haberler.com / Sergen Taban - Güncel
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