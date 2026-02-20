Haberler

Bakan Gürlek'ten Yeni Bakan Yardımcılarına Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan dört ismi tebrik etti, görevden ayrılan bakan yardımcılarına teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gürlek, Adalet Bakan Yardımcılığı görevine yapılan yeni atamaların ardından açıklamada bulundu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Can Tuncay, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Abdullah Aydoğdu ve Sayın Sedat Ayyıldız'ı tebrik ediyor; üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum."

Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar'a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
