Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Gürlek'ten şehit Albay Gökgöz için başsağlığı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diledi.

Gürlek, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kaynak: AA
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış

6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay! Oradan dönüyorlarmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler

"Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler, bunlara fırsat vermeyeceğiz"
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza

"Cehennem Melekleri" liderinin cezası belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Öğrenciye zorla tespih sattı! Yakalanınca ev hapsi verildi

Öğrenciye zorla tespih satmıştı! 100 TL için aldığı ceza ortaya çıktı
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan'a verilen cezada Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu

Tuğyan'a verilen ağırlaştırılmış müebbette bir detay etkili oldu
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fon soruşturmasında adı geçen Ertan Aydın hakkında karar verildi