Bakan Gürlek'ten Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na rahmet diledi.

Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi altına alınan evladımız Almina Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.