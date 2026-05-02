Bakan Gürlek'ten Faili Meçhul Cinayetler Açıklaması: Yeni Bilgi ve Belge Gelirse Sonuna Kadar Gideriz

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100’de yaptığı açıklamada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını belirterek, "Yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, tv100 yayınında Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde derin izler bırakan faili meçhul cinayetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek'e Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Ahmet Taner Kışlalı gibi Türkiye'nin toplumsal hafızasında acı bir yer tutan siyasi cinayetlerin aydınlatılıp aydınlatılamayacağını sorusuna yanıt verdi.

"1993 karanlık bir dönemdi"

Bakan Gürlek, 1993 yılının Türkiye açısından karanlık bir dönem olduğunu ifade etti.

Faili meçhul cinayetlere ilişkin konuşan Gürlek, bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını belirterek, hukuki olarak bu dosyalarda yapılabileceklerin sınırlı olduğunu söyledi.

"Yeni bilgi ve belge gelirse çalışma yaparız"

Gürlek, buna rağmen yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Bakan Gürlek, "Bazı cinayetler zaman aşımına uğradı, bunlara bir şey yapamayız ancak yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Haberler.com
500

Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!