Bakan Gürlek'den, Avukat Hatice Kocaefe'nin Öldürülmesine Tepki: "Bu Alçak Saldırının Failleri Hukuk Önünde Mutlaka Hesap Verecektir"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa'nın Gürsu ilçesinde başlattığı bir icra takibi sonrasında ablasına ait soğuk hava deposunun önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren avukat Hatice Kocaefe'ye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek, savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'da menfur bir saldırı sonucu Avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Avukatlarımız, yargının kurucu unsurlarından biri olarak adaletin sağlanmasında hayati bir rol üstlenmektedir. Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek; savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: ANKA