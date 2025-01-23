Bakan Güler, Mansur Barzani ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'nin bir araya geldiğini duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'yi kabul etti." ifadesine yer verildi.

Bakanlık binasında yapılan görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.