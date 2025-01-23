Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Bakan Güler, Mansur Barzani ile bir araya geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'nin bir araya geldiğini duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mansur Barzani'yi kabul etti." ifadesine yer verildi.

Bakanlık binasında yapılan görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bakan Güler, Mansur Barzani ile bir araya geldi
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
img

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
img

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
img

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazi selamına benzetilen selamı tepki çekmişti: Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek

Netanyahu Elon Musk'un 'selamına' bakın ne dedi?
Yargı süreçlerinde devrim niteliğinde değişiklikler hayata geçirilecek

Yargıya devrim niteliğinde değişiklikler geliyor
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.