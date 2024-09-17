Bakan Güler'den Gazilere Ziyaret

GAZİYİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Sokakta, vatandaşlarla sohbet eden Bakan Güler, çocuklarla yakından ilgilendi. Güler, daha sonra 1994 yılında vatani görevini yaparken teröristler tarafından döşenen mayına basıp yaralanan Piyade Çavuş Kemalettin Şahin'i evinde ziyaret etti.