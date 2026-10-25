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Bakan Göktaş'tan şehit Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı yayımladı.

Göktaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albayı Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kazada yaralanan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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