Bakan Göktaş'tan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Bakan Göktaş'tan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik İsrail saldırısını lanetleyerek, bu eylemin insanlığın vicdanına yapıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısını lanetledi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik alçak saldırının, yalnızca mazlumlara değil, tüm insanlığın vicdanına yapıldığını belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan insanlık dışı saldırılarının, sistematik bir zulüm politikasına dönüştüğünü kaydeden Göktaş, "Açlığı, susuzluğu, çaresizliği silah olarak kullanan bu soykırımcı zihniyeti en sert biçimde lanetliyoruz. Filistin nehirden denize özgür olana dek susmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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