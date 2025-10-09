Haberler

Bakan Göktaş, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliğini Vurguladı

Bakan Göktaş, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliğini Vurguladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat Konfederasyonu Başkanı ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, sosyal politikaların toplumun her kesimine ulaşması için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin önemini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Bakanlık'taki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Görüşmede, büyük Türkiye ailesinin her bir ferdine sosyal politikaları ulaştırma anlayışıyla yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Göktaş, "Toplumun her kesimine ulaşırken en güçlü paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda ortak hedefler etrafında vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
