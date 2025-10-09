Bakan Göktaş, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliğini Vurguladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Bakanlık'taki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Görüşmede, büyük Türkiye ailesinin her bir ferdine sosyal politikaları ulaştırma anlayışıyla yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Göktaş, "Toplumun her kesimine ulaşırken en güçlü paydaşlarımız olan sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda ortak hedefler etrafında vatandaşlarımızın refahı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.