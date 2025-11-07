Haberler

Bakan Göktaş, Şehit Yüzbaşı Kocaman'ın Oğlu Ata Alp'in Doğum Gününü Kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Yüzbaşı Alper Kocaman'ın oğlu Ata Alp Kocaman'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Bakan, şehit ailelerinin kendileri için değerli bir emanet olduğunu vurgulayarak, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın eşi Azize Hanım ve evladı Ata Alp ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ata Alp evladımızın doğum gününü kutladık. Rabb'im hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir ömür nasip etsin. Şehitlerimizin aileleri bizler için en kıymetli emanettir. Her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
