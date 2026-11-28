AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yedigöller Milli Parkı bölgesinde irtibat kesilen kız çocuklarına eşlik eden 3 çalışanın erkek olduğu yönündeki haberlere ilişkin, "Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2'si kadındır" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Dün Bolu'da yaşanan elim hadisenin ardından 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim kavuşmanın, sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmenin şükrünü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, arama çalışmalarının en başından itibaren süreci yakından takip etti. Gece saat 02.17'de kendilerine evlatlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağ salim bulunduğu bilgisini ilettik. Ancak arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz. Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2'si kadındır. Art niyetle kaleme alınan bu haberlerin her şeyden önce büyük bir badire atlatmış çocuklarımıza ve özveriyle çalışan personelimize zarar verdiğinin altını çiziyorum. Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkanlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum."

Bakan Göktaş ayrıca, "Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkanlarımızı seferber ederken, onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasi istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı