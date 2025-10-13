Haberler

Bakan Göktaş, İtalya Engelliler Bakanı ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roma'da İtalya Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülkedeki engellilere yönelik projeler ve işbirlikleri ele alındı.

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) düzenlenen "Dünya Gıda Forumu" haftasının açılışındaki "Küresel Gençlik Forumu"na katılan Bakan Göktaş, buradaki temaslarının ardından İtalyan Bakan Locatelli ile Başbakanlık binasında görüştü.

AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Göktaş ve Locatelli, iki ülkede engellilere yönelik yürütülen projeleri ve karşılıklı gerçekleştirilebilecek projeleri ele aldı.

Bakan Göktaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda da "Engelli bireylere yönelik yürüttüğümüz sosyal hizmetler, destek mekanizmaları ve kapsayıcı politika örnekleri üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Ardından İtalya'da engellilik alanında faaliyet gösteren dernekler, sosyal girişimler ve üçüncü sektör kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, görüşmelerin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini ve işbirliklerimize yeni ufuklar kazandırmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
