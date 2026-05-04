Bakan Göktaş: Gaziantep'teki sel felaketinin ardından 50 milyon lira kaynak aktardık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te sel felaketinden etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) 50 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yağışların başladığı ilk andan itibaren saha çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirtti. Sel felaketinin ardından, SYDV ekiplerince inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünün altını çizen Göktaş, "Sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 50 milyon lira kaynak aktardık. Devletimiz, tüm kurumlarıyla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi nedeniyle evleri zarar gören ve yaşamları olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
