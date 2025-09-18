Bakan Göktaş, Devlet Korumasındaki Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında büyüyen ve üniversiteye yerleşen öğrencilerle bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimizin himayesinde büyüyen ve Çocuk Hakları Komite üyesi çocuklarımızla bugün 'Üniversiteye merhaba' dedik. Azimleri, başarıları ve hayalleriyle bizlere umut veren pırıl pırıl gençlerimiz, geleceğimizin en güçlü teminatı. Daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye hedefimize, onların enerjisi ve kararlılığıyla yürüyoruz. Gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, akademik yolculuklarının bu heyecan verici yeni döneminde başarılar diliyorum. Hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.