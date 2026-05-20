Haberler

Bakan Göktaş'tan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin hazır olduğunu duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de plaj savaş alanına döndü! 3 genç bıçaklandı

Plaj bir anda savaş alanına döndü! Çok sayıda genç bıçaklandı
Acun Ilıcalı'nın yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı

Acun'un yıldızına tarihi maç öncesi kötü haber! Dünyası başına yıkıldı
Malatya’daki sarsıntıyı 'Deprem Uyarı Sistemi' nokta atışı bildi

Malatya’daki depremi nokta atışı bildi, mesajı gören kaçmaya başladı
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
Neymar'ı tuvaletini yaparken yakaladılar

Milyonların sevgilisini tuvalette yakaladılar
Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat

Bu tatbikat değil resmen savaş provası