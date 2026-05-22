Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bakanlık personeli ile bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla bakanlık personeli ve birim amirleriyle bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta düzenlenen törende Bakan Göktaş, merkez teşkilatında görev yapan personel ve birim amirleriyle tek tek tokalaşarak bayramını kutladı.

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu üzerindeki önemine vurgu yapan Göktaş, tüm personelin aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi.

Bayramlaşma programına bakan yardımcıları ve bakanlığa bağlı birimlerin genel müdürleri de katıldı.