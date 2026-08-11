Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Dibeybe ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Libya'nın Trablus kentinde, Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Libya'nın Trablus şehrinde, Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile görüştü.
Kaynak: ANKA