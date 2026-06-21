Bakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.