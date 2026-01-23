Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Spiropali ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Spiropali ile görüştü.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
