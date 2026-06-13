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Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin açılışına katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Dünya Ahıskalı Türkler Birliği eşgüdümünde düzenlenen 'Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde' sergisinin resmi açılışına katıldı. Sergi, Ahıska Türklerinin sürgün tarihine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde düzenlenen "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin resmi açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin (DATÜB) eşgüdümünde "Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde" sergisinin resmi açılışı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan resmi açılışa katılarak burada hitap etti ve hatıra defterini imzaladı.

Sergiyle, Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve tarihi adaletsizlik ile haklı davalarının daha geniş çevrelere duyurulabilmesi ve bu konuda ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılabilmesi amaçlanıyor.

Beste Gürsu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
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