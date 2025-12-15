Bakan Fidan, 16.Büyükelçiler Konferansı Öncesi Dışişleri Şehitliği'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi beraberindeki Bakan Yardımcıları ve Büyükelçiler ile Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Fidan, konuşmasının ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Fidan'a Dışişleri Bakan Yardımcıları Berris Ekinci, Mehmet Kemal Bozay, Nuh Yılmaz ve Musa Kulaklıkaya ile Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinde görev yapan Büyükelçiler eşlik etti.