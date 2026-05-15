Bakan Ersoy'dan Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin paylaşım Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin, "Operasyonda, 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, Bakanlıkça yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her birinin, kültür varlıklarının ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koyduğunu vurguladı.

Ersoy, "Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonun, ülke açısından son derece kıymetli olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Operasyonda, 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır. Bu başarılı çalışma, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Bu ülkeye ait olanın bu topraklarda kalmasını mümkün kılan vizyoner yaklaşım ve başarılı operasyon için İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı gönülden tebrik ediyorum."