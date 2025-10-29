Bakan Ersoy "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"ni kazananları tebrik etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni kazananları tebrik etti.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen tüm değerli isimleri tebrik ediyorum. Bilim ve Kültür - Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Resim - Yalçın Gökçebağ, Müzik - Yalçın Tura, Anadolu Arkeolojisi - Prof. Dr. Fahri Işık, Fotoğraf - Ali Jadallah, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü - Antonio Guterres... Cumhuriyet'imizin 102. yılında kültür, sanat, bilim ve barış alanlarında ülkemize ve insanlığa değer katan tüm isimleri gönülden kutluyor, emekleri için şükranlarımı sunuyorum."