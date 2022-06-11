Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergileri ziyaret etti - Haberler

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Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergileri ziyaret etti

AA - Arif Murat Kayacan - Güncel
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Yerli ve yabancı sanatçıların sanatseverlerle buluştuğu; konserlerden sergilere, söyleşilerden gösterilere kadar birçok etkinliğin düzenlendiği ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, yarın sona eriyor.

Yerli ve yabancı sanatçıların sanatseverlerle buluştuğu; konserlerden sergilere, söyleşilerden gösterilere kadar birçok etkinliğin düzenlendiği ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, yarın sona eriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde açılan sergilerin de yer aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy'a, müze ziyareti sırasında yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi ve İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Hasan Karakaya eşlik etti.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme" sergisiyle ziyaretine başlayan Ersoy, müzedeki "Osman Hamdi Bey", "Türk Resminde Kaligrafik Eğilimler" ve "Serginin Sergisi II" sergilerini gezdi.

Bakan Ersoy, sergilerde yer alan eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Müze ziyaretinin ardından Beyoğlu Kültür Yolu rotasında yer alan Galata Mevlevihanesi'ne geçen Ersoy, burada "Sema, Semah, Devran" gösterisini izledi.

AA / Arif Murat Kayacan - Güncel

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