Bakan Çiftçi: Suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi; veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz" dedi.

Bakan Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sahadaki gelişmeleri ve ileriki dönemde atılacak adımları değerlendirmek üzere Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Çiftçi şöyle dedi:

"Asayiş hizmetlerimizin genel durumunu, sahadaki gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdiğimiz Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlardan aranan şahısların yakalanmasına kadar birçok alanda önemli sonuçlar elde ediyoruz. Ancak ulaştığımız noktayı yeterli görmeden, mücadelemizi daha ileri taşıyacak yeni bir çalışma safhasına geçiyoruz."

'KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Çiftçi şöyle devam etti:

"Güçlü istihbari kapasitemizi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi; veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek, suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışını güçlendireceğiz. Kadına karşı şiddetle mücadelede hiçbir boşluğa izin vermeyecek; yeni nesil suç çeteleri ve aranan şahıslarla mücadelede birimlerimizin müşterek çalışma kapasitesini daha da artıracağız. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin huzuru için veriyi toplayan, analiz eden, riski öngören, hedefini belirleyen ve neticeyi ölçen güvenlik anlayışımızla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı